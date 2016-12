Tennis, Roberta Vinci subito fuori a New Haven

Roberta Vinci subito fuori. La tennista tarantina esce al primo turno del New Haven Open, torneo WTA in corso sui campi in cemento della cittadina americana, sconfitta 7-5, 6-3 dalla spagnola Carla Suarez-Navarro. Un brutto ko per l'azzurra, quinta testa di serie del tabellone e reduce dal ko nei quarti di Cincinnati con la Jankovic. Per l'iberica, numero 20 del ranking, il prossimo scoglio sarà la romena Simona Halep.