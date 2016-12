Tennis, Rafa Nadal trionfa a Cincinnati

Rafael Nadal fa il bis sul cemento. Dopo aver, infatti, vinto a Montreal, lo spagnolo si impone anche a Cincinnati e fa la voce grossa in vista dello Us Open che si apre la prossima settimana. Non facile, comunque, stendere il gigante John Isner (208 centimetri d'altezza e giustiziere di Djokovic): match chiuso 7-6 (10/8), 7-6(7/3). Ora Nadal tornerà a essere numero 2 del mondo scavalcando Andy Murray in classica generale.