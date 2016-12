Wta Cincinnati, Serena Williams battuta dalla Azarenka

Dopo un primo set dominato inequivocabilmente, Serena ha accusato un calo, ma si è ripresa nella terza, tiratissima frazione. Nel tie-break, a conferma della grande sportività e del fair play tra le due tenniste, una bella voleé di Vika ha ricevuto l'applauso dell'avversaria. Il match si è concluso con un diritto in rete della Williams, che ha regalato alla fuoriclasse di Minsk il terzo titolo della stagione e la seconda finale vinta contro la Williams dopo quella di Doha in febbraio. Per Azarenka è il titolo numero 17 e la terza vittoria, in 15 match, contro la regina Serena, che resta ferma al bilancio, peraltro stratosferico, di 54 tornei.