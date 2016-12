Wta Cincinnati, Vinci ai quarti: battuta la Errani

Roberta Vinci si aggiudica il derby azzurro con Sara Errani e vola ai quarti di finale del Western&Southern Open, torneo in corso sul cemento di Cincinnati. La tennista tarantina, testa di serie numero numero 12, si è imposta con il punteggio di 6-4, 6-3 al termine di un incontro durato un'ora e 18 minuti. Nei quarti la attende la vincente della sfida tra la serba Jankovic e la statunitense Stephens .

Nel primo set la Vinci ha perso il servizio nel gioco iniziale ma ha ottenuto subito il contro-break. La tarantina ha smarrito ancora il servizio nel quinto gioco ma, sul 4-3 per la Errani, Roberta ha infilato tre giochi consecutivi, strappando per due volte il servizio all'amica e collega di doppio e chiudendo il parziale sul 6-4.

Stesso copione nel secondo set, con la Vinci che ha subito il break in apertura per poi piazzare subito dopo il contro-break. Le due azzurre hanno confermato le loro difficoltà al servizio nel quarto e quinto gioco, questa volta però a fare il break per prima è stata la Vinci, che ha subito restituito il favore.

Nell'ottavo game la tarantina ha ottenuto un nuovo break - il decimo dell'incontro - ed è andata a servire per il match sul 5-3: la Vinci questa volta non ha tremato e ha chiuso la partita lasciando a zero la romagnola. La Errani, numero 6 del seeding a Cincinnati, conduce ora 5-4 nei confronti diretti. Ma la Vinci, che si è aggiudicata gli ultimi due match, sembra essere riuscita ad invertire la tendenza.