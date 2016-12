Tennis, Marion Bartoli si ritira: "Troppi infortuni"

"Per me è tempo di ritirarmi, il mio corpo non può fare di più". L'annuncio shock è di Marion Bartoli, che al termine della partita persa contro la Halep al torneo di Cincinnati dà l'addio al tennis. La francese, classe 1984, è reduce dal trionfo di Wimbledon, unico Slam della sua carriera: "Non è facile trovare il momento giusto per dire certe cose - spiega in lacrime -. Penso sia giusto dire basta adesso che ho raggiunto il sogno della mia vita".