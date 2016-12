Atp Cincinnati, Andreas Seppi fuori al primo turno

Dopo Fabio Fognini, anche Andreas Seppi esce al primo turno al settimo 'Masters 1000' della stagione sul cemento di Cincinnati, nell'Ohio. L'altoatesino è stato sconfitto dallo svizzero Stanislas Wawrinka, testa di serie numero 9, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 8'. Stessa sorte in campo femminile per Flavia Pennetta, che all'esordio si è arresa in tre set alla statunitense Varvara Lepchenko per 6-2 2-6 6-2 in un'ora e 48'.