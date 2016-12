Atp Cincinnati: flop Fognini, subito fuori

E' già finita la corsa di Fabio Fognini nel Western-Southern Open, settimo Masters 1000 stagionale al via oggi sui campi in cemento di Cincinnati. Il tennista italiano, numero 14 del tabellone, è stato sconfitto in due set da Radek Stepanek, 34 anni e numero 51 mondiale, ma sempre pericoloso sui campi veloci. Il ceco si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo un'ora e otto minuti di gioco. In campo anche Seppi contro Wawrinka.