Wta Toronto: la finale è Williams-Cirstea

Serena Williams batte Agnieszka Radwanska e vola in finale nella Rogers Cup in corso a Toronto, dove andrà a caccia del suo 54.esimo titolo nel circuito Wta. La sua avversaria sarà la romena Sorana Cirstea, che nell'altra semifinale si è imposta a sorpresa sulla cinese Na Li. La statunitense, numero uno del mondo, aveva vinto tutti i cinque precedenti confronti con la polacca, numero 3, ma ha comunque dovuto sudare per quasi due ore prima di avere la meglio in due set con il punteggio di 7-6, 6-4.