Errani eliminata ai quarti di Toronto

Si è fermata ai quarti di finale l'avventura di Sara Errani al torneo Wta di Toronto . La tennista azzurra è uscita sconfitta dalla durissima battaglia contro Agnieszka Radwanska , numero 3 del tabellone canadese. La polacca ha avuto la meglio in due set: 7-6, 7-5 dopo due ore di gioco. Una partita in cui le due giocatrici hanno perso a ripetizione il servizio, anche se la Radwanska è riuscita a difendere meglio la battuta nella fase decisiva.

Nel primo set ci sono stati ben 10 break di fila, con entrambe le giocatrici incapaci di difendere il proprio turno di servizio. Sara, tuttavia, ha avuto due set point al turno di battuta sul 5-4 e sul 6-5. Poi ha ceduto nettamente nel tie-break: suo il primo punto, quindi sette consecutivi per la Radwanska. La 24enne di Cracovia si è poi portata sul 2-0 spezzando la serie di break consecutivi. Sotto 3-1, Sara ha rimontato passando a condurre 4-3, quindi di nuovo la serie di break con la Radwanska che ha servito una prima volta per il match sul 5-4, per poi chiudere 7-5 al proprio turno di servizio tornando in semifinale in Canada dopo due anni.

Ora se la vedrà con la grande favorita Serena Williams, che ha liquidato con un perentorio 6-1, 6-1 la slovacca Magdalena Rybarikova in un match durato un'ora. Nell'altra semifinale si affronteranno la cinese Li Na (testa di serie numero 4) e la romena Sorana Cirstea, brava a rovesciare il pronostico che la dava sfavorita contro la ceca Petra Kvitova (numero 6), battuta 4-6, 7-5, 6-2. Da parte sua Li ha eliminato la slovacca Dominika Cibulkova con il punteggio di 7-6, 6-2.