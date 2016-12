Wta Toronto: eliminate Schiavone e Pennetta

Il match tra Serena Williams e Francesca Schiavone è durato un'ora e 15 minuti. La campionessa statunitense, numero uno del ranking mondiale, si è imposta in due set col punteggio di 6-3, 6-2 in quello che era il settimo confronto diretto con la tennista milanese: l'azzurra non è riuscita a calare il tris dopo i successi di Roma (2005) e Madrid (2009, per ritiro).

Eliminata in due set anche Flavia Pennetta, piegata con un doppio 6-4 da Ana Ivanovic al termine di un incontro durato un'ora e 56 minuti. La serba si conferma implacabile nelle sfide contro la brindisina: finora tre vittorie su tre.