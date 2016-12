Tennis, Sara Errani vola agli ottavi a Toronto

Sara Errani sconfigge Klara Zakopalova e vola agli ottavi di finale del torneo Wta di Toronto. Vittoria in due set per la tennista bolognese, che in un'ora e 31 minuti infligge un netto 6-2, 7-6 all'avversaria e replica al netto successo ottenuto dall'altra azzurra Roberta Vinci su Ekaterina Makarova. Ora la Errani troverà agli ottavi la francese Alizé Cornet, che ha sconfitto nel secondo turno Maria Kirilenko 7-5, 7-5.