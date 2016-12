Tennis, Fabio Fognini fuori al secondo turno a Montreal

Finisce al secondo turno l'avventura di Fabio Fognini al Masters 1000 di Montreal . Alla "Rogers Cup", il tennista ligure è stato infatti battuto in tre set dal lettone Ernests Gulbis col punteggio di 6-3, 1-6, 6-1. Subito sotto di un set, l'azzurro si è ripreso nella seconda frazione di gioco vincendo 6 game consecutivi e riportando il parziale in parità, ma poi ha ceduto sotto i colpi dell'avversario dopo un'ora e 42 minuti di gioco.

Dopo un mese ad altissimo livello, con i successi di Stoccarda e di Amburgo e la finale di Umago, per Fognini si tratta del primo stop arrivato prima dei quarti. Contro Gulbis fatale per il numero uno del tennis italiano il blackout nel terzo set. Dopo aver mancato due palle break nel primo game, infatti, dall'1-1 l'azzurro incassa un duro parziale di cinque giochi a zero, perdendo il match senza opporre resistenza.