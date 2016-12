Atp Montreal: Fognini accede al secondo turno

Il debutto sul cemento nordamericano è positivo per Fabio Fognini. L'azzurro, reduce dalla sconfitta in finale a Umago, batte in tre set 1-6, 6-1, 6-1 il cipriota Marcos Baghdatis e accede al secondo turno della "Rogers Cup", sesto Masters 1000 della stagione che si gioca sui campi in cemento di Montreal, in Canada. Al secondo turno l'azzurro se la vedrà con il lettone Ernests Gulbis che al primo turno ha eliminato in due set lo spagnolo Lopez.