Wta Carlsbad: Vinci ko, Ivanovic in semifinale

Ana Ivanovic ha sconfitto in 3 set (6-1, 6-7, 6-2) Roberta Vinci ai quarti di finale del 'Southern California Open', torneo Wta Premier in corso sul cemento di Carlsbad. La serba, numero 7 del seeding, ha battuto l'azzurra al termine di una gara durata un'ora e 43 minuti. Si ferma dunque a sei la striscia di vittorie consecutive per la tennista tarantina che aveva colto il successo a Palermo soltanto pochi giorni fa contro l'amica Sara Errani.