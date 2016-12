Wta Carlsbad: Vinci ai quarti, fuori la Schiavone

Ottimo l'esordio di Roberta, che al primo turno aveva usufruito di un bye in quanto numero 4 del seeding. La tarantina, al primo incontro dopo il successo di Palermo, non ha lasciato scampo alla Mattek Sands: sesto successo consecutivo, a conferma di un buon momento di forma. La Schiavone invece non ha saputo ripetere la grande prova dell'esordio, quando aveva battuto nel derby italiano Flavia Pennetta: Azarenka nettamente più forte nel giorno del suo 24esimo compleanno.