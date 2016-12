Tennis: Fabio Fognini in semifinale a Umago

Prosegue il momento d'oro di Fabio Fognini , che dopo aver vinto il torneo di Amburgo e quello di Stoccarda si qualifica per la semifinale a Umago (Croazia). Il tennista italiano ha battuto lo slovacco Klizan in un'ora e 10 minuti: 6-4, 6-2 il punteggio in favore dell'azzurro, che se la vedrà con Monfils che ha steso Montanes. Avanti anche Andreas Seppi , che beneficia del ritiro di Zeballos sul 6-5 nel corso del primo set e trova Robredo.

Per l'altoatesino è la seconda vittoria "anticipata" in questo torneo: negli ottavi aveva approfittato dell'abbandono di Haider-Maurer sul 6-1, 4-0, adesso di quello di Zeballos per un problema alla schiena. In semifinale Seppi attende il vincitore della sfida fra Robredo e Bedene.