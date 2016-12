Wta Stanford: Schiavone ko al secondo turno

Si ferma al secondo turno l'avventura di Francesca Schiavone nel Bank of the West Classic, sul cemento di Stanford, in California. La milanese è stata fatta fuori in due set 6-4 6-3 dalla polacca Agnieszka Radwanska, numero 4 del ranking Wta. Nel primo set Francesca era riuscita a rientrare dal 5-2 al 5-4, prima di cedere nuovamente il servizio. Nel secondo la polacca sale 5-2 e chiude agevolmente il discorso sul 6-3.