Tennis, Fabio Fognini vola al numero 19 del ranking

Fabio Fognini entra nel gotha del tennis. Dopo i successi di Stoccarda e Amburgo , il tennista azzurro è salito infatti al numero 19 del ranking Atp , diventando il miglior italiano attualmente in classifica. Ma non è tutto qui. Il ligure, infatti, è al 13° posto nella "race" , la graduatoria basata sui risultati acquisiti solo durante la stagione in corso e che definisce i primi otto giocatori in corsa per il Masters .

In stato di grazia, dunque, Fognini ora è entrato di diritto tra i grandi del tennis. Come Panatta nel 1976 ha vinto due tornei consecutivi, raggiungendo 1615 punti. Un risultato che autorizza a sognare. Davanti a lui, nella "race" ci sono infatti Almagro a quota 1765, Haas a 1770, Gasquet a 1855, Wawrinka a 2159 e a Del Potro 2370, ottavo e ultimo tra i qualificati virtuali al Masters. Il distacco dall'argentino è di 755 punti.



Per la rimonta dell'azzurro serve certamente un'impresa, ma il divario non è incolmabile se Fabio continuerà a giocare a questi livelli anche nei prossimi tornei sul cemento, affrontando ogni match con umiltà, ma anche con grande consapevolezza dei propri mezzi e un passo alla volta. Per Fognini il primo obiettivo ora è superare il best ranking degli italiani degli ultimi anni. Nel mirino ci sono subito Camporese, Gaudenzi e Seppi, tutti arrivati al numero 18 della classifica Atp. Più lontani ci sono poi il mito di Panatta (n°4), Barazzuti (n°7) e Bertolucci (n°12). Ma forse è presto per guardare così in alto. Almeno per questa stagione.