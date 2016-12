Tennis, Fabio Fognini vince il torneo di Amburgo

Continua il momento magico di Fabio Fognini , che dopo aver vinto il torneo di Stoccarda , si aggiudica anche la finale di Amburgo . L'azzurro batte l'argentino Federico Delbonis in tre set (4-6, 7-6, 6-2), conquistando il secondo titolo Atp in carriera . Partita combattuta fin dai primi scambi, con il ligure costretto a rimontare e annullare tre match point nel secondo parziale. Senza storia invece il terzo set, chiuso in 35'.

Fognini può sognare. Da lunedì entrerà infatti nella Top20, superando Andreas Seppi e diventando il miglior azzurro in classifica. Contro Delbonis, a otto giorni dalla finale trionfale di Stoccarda, Fabio mostra il meglio del repertorio, blackout e brividi compresi. Dopo aver perso il primo set con un avversario in gran spolvero e reduce dalla vittoria su Roger Federer in semifinale, nel secondo parziale il ligure va infatti vicino al baratro, ma poi riesce a pareggiare i conti. Sotto 4-1 dopo aver perso la testa per un warning dopo tre cambi di racchetta ravvicinati (corde rotte), e con il pubblico contro, l'azzurro rimonta, annulla tre palle match nel tie-break, e poi chiude il secondo set alla prima occasione buona.



Genio e sregolatezza. Di nuovo in partita, poi Fognini prende il match in mano, giocando con grande solidità i punti importanti, mettendo l'argentino alle corde con colpi profondi e lavorati. Costretto a difendersi, Delbonis prova ad attaccare e a venire a rete, ma viene trafitto dai passanti dell'azzurro, che va rapidamente sul 5-1. Al ligure poi viene un po' il "braccino" e l'avversario accorcia, dando l'illusione di una rimonta. Ma non è giornata per l'argentino. Fabio infatti prima concede un contro-break all'avversario, ma poi chiude la partita mostrando grande sangue freddo e capacità di concentrazione nei momenti clou. Roba da Top20, o forse di più...