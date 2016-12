Fognini, Pennetta e Knapp: tre semifinali

E' inarrestabile l'Italia del tennis. In un giorno solo, infatti, gli azzurri hanno conquistato l'accesso a tre semifinali in altrettanti tornei. L'impresa più prestigiosa l'ha firmata Fabio Fognini ad Amburgo, che per la seconda settimana di fila ha battuto Tommy Haas: 6-2, 6-4. Bene anche Flavia Pennetta e Karin Knapp: la prima ha superato 6-1, 6-3 la francese Razzano a Bastad, la seconda ha demolito 6-0, 6-1 la tedesca Beck a Bad Gastein.