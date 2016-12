Fognini e la Pennetta volano ai quarti

Continua il momento d'oro per il tennis azzurro. Fabio Fognini e Flavia Pennetta, infatti, si sono qualificati per i quarti di finale dei rispettivi tornei. Il ligure, reduce daql successo di Stoccarda, ha vendicato Seppi ad Amburgo, liquidando lo spagnolo Marcel Granollers in un'ora e mezza: 6-2, 6-4. La pugliese, invece, ha approfittato del ritiro della romena Simona Halep, numero 2 del tabellone di Bastad e 23 del mondo, sconfitta per 4-6, 7-5, 2-0.