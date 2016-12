Tennis: Fabio Fognini in finale a Stoccarda

Fognini batte lo spagnolo Bautista Agut e va in finale del torneo di Stoccarda, la terza della sua carriera, dove affronterà il tedesco Kohlschreiber, che ha battuto il rumeno Hanescu con un doppio 6-3. L'azzurro domina il match e vince in meno di un'ora per 6-1, 6-3. Fognini, che da lunedì tornerà vicino ai primi 25 del mondo, è ancora in attesa del primo titolo ATP.