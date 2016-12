Tennis: Fabio Fognini in semifinale a Stoccarda

Continua in modo esaltante l'avventura di Fabio Fognini al torneo Atp di Stoccarda (terra rossa). Il giocatore ligure vola in semifinale dopo aver battuto l'idolo di casa e primo favorito del seeding Tommy Haas : 6-2, 6-4 il punteggio finale in 1h14' di gioco. Gara perfetta per l'azzurro che, dopo aver stravinto il primo parziale, tiene a bada il tedesco anche nel secondo set, operando il break decisivo nel settimo game. Ora lo spagnolo Bautista Agut .

VINCI ED ERRANI IN SEMIFINALE A PALERMO

Roberta Vinci, la prima delle due italiane arrivate ai quarti dell'Italiacom Open di Palermo (l'altra è Sara Errani, in campo in questo momento), conquista la semifinale. L'azzurra ha battuto in due set la spagnola Lourdes Dominguez Lino (6-1 6-4). Vinci dovrà giocare domani contro un'altra spagnola: Estrella Cabeza Candela che nel pomeriggio ha battuto la ceca Renata Voracova per 7-5 6-4. Tutto facile anche per Sara Errani, che ha battuto in due set, 6-4, 6-0 la spagnola Soler-Espinosa. Ora Sarita affronterà la ceca Klara Zakopalova che ha battuto la tedesca Dinah Pfzenmaier per 7-5 6-7 6-1.