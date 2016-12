Wta Palermo: Errani a quarti

Sara Errani si è qualificata per i quarti di finale dell'Italiacom Open, prova International del Wta Tour in corso al Country Time Club di Palermo. La romagnola, detentrice del titolo e numero 5 del mondo (è la numero uno del seeding), ha sconfitto al secondo turno la ceca Barbora Zahlavova Strycova: 6-3, 6-2 il punteggio a favore dell'azzurra in una riedizione della finale dello scorso anno. La prossima avversaria della Errani sarà la spagnola Silvia Soler-Espinosa, testa di serie numero 7: due i precedenti, entrambi sulla terra, con l'italiana sempre vittoriosa (nel 2005 a Torrent, in Spagna, e nel 2010 a Bogota, in Colombia). Eliminata Corinna Dentoni, che non è riuscita a dare seguito alla vittoria in rimonta di lunedì scorso contro la francese Caroline Garcia. La tennista toscana è stata sconfitta per la quarta volta in altrettanti incontri dalla ceca Renata Voracova, con il punteggio di 7-5, 6-1.