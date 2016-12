Atp Bastad: Volandri rimontato, passa Dimitrov

Si ferma al secondo turno la corsa di Filippo Volandri allo SkiStar Swedish Open 2013, torneo Atp 250 in corso sui campi in terra battuta di Bastad, in Svezia. Il tennista livornese perde 2-6, 6-1, 6-4 contro Grigor Dimitrov, 29esimo al mondo e testa di serie numero 5 del seeding. All'azzurro, 101esimo nel ranking Atp, non basta uno splendido primo set: il bulgaro recupera e chiude il match dopo un'ora e 33 minuti. Partenza sprint di Volandri - reduce dal successo di giugno al Milano Atp Challenger - che fa sua la prima partita strappando due volte il servizio all'avversario. Due break che Dimitrov restituisce all'italiano nel seconda partita. Nel set decisivo decisivo il break del bulgaro sul 3-3.