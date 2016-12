Atp Bastad: Volandri ok, è agli ottavi Il tennista livornese batte in due set l'estone Zopp: adesso incrocia Dimitrov

9 luglio 2013

Parte col piede giusto Filippo Volandri allo SkiStar Swedish Open 2013, torneo Atp 250 in corso sui campi in terra battuta di Bastad, in Svezia. Il tennista livornese batte con un netto 6-1, 6-2 l'estone Jurgen Zopp, vendicando così la sconfitta dello scorso anno proprio a Bastad. Adesso l'azzurro, reduce dal successo al Milano Atp Challenger, sfiderà negli ottavi il bulgaro Dimitrov, testa di serie numero 5 del seeding.

Tutto facile per Volandri, numero 101 del ranking, che nel primo set lascia solo un gioco all'avversario, quello del momentaneo 1-1. Nella seconda partita la reazione di Zopp - 202esimo al mondo - è poca cosa: nonostante due break, l'estone non riesce mai a tenere il servizio e alza bandiera bianca dopo soli 54 minuti.

FOGNINI AVANZA A STOCCARDA Fabio Fognini ok a Stoccarda. Il tennista sanremese passa al secondo turno della Mercedes Cup, torneo Atp 250 in corso sui campi in terra battuta della città tedesca, battendo all'esordio il qualificato britannico Alexander Ward: 6-3, 7-6(5) il punteggio in favore dell'azzurro, numero 31 al mondo e quinta testa di serie del seeding. Negli ottavi di finale Fognini se la vedrà con l'argentino Leonardo Mayer. Nessun italiano ha mai vinto a Stoccarda: l'unico ad esserci andato vicino è stato Andrea Gaudenzi, sconfitto in finale nel '94 dallo spagnolo Alberto Berasategui.

CIPOLLA E VIOLA ABBANDONANO NEWPORT Italiani subito fuori. Flavio Cipolla e Matteo Viola sconfitti al primo turno dell'Hall of Fame Championships, torneo Atp 250 in corso sui campi in erba di Newport, negli Stati Uniti. Il tennista romano perde 6-2, 6-3 contro l'indiano Prakash Amritraj, finalista qui nel 2008, mentre il veneziano va ko 6-4, 6-1 contro l'olandese Igor Sijsling, numero 55 al mondo e terza testa di serie del seeding. Tabellone che resta dunque senza azzurri. La curiosità è che il padre di Prakash Amritraj, Vijay, ha vinto tre edizioni del torneo di Newport, la prima nel '76 e poi quelle del 1980 e del 1984.