Quinzi batte anche Edmund: è finale a Wimbledon

"Vinco io quest'anno". Non è scaramantico Paolo Quinzi a fine partita."E' la prima volta che piango per una partita ma sono troppo contento - le parole di Quinzi -. Sentivo che stavo giocando bene e partita dopo partita sono cresciuto. Son felice perchè i sacrifici di una vita finalmente pagano". I suoi genitori, l'ex nazionale di sci Carlotta Baggio e il papà Luca (ingegnere edile) non verranno a Londra neppure per la finale perchè troppo ansiosi quando il figlio è in campo. Ma la dedica va anche a loro. "Mi hanno aiutato moltissimo a restare sempre positivo, anche quando i risultati non arrivavano. Due mesi fa, dopo il Roland Garros juniores, ho cambiato tutto, ora in campo sono piu' aggressivo. E mi sento pronto anche per giocare tra i professionisti". Domenica può diventare il secondo italiano di sempre a vincere - pur tra gli juniores - sui prati di Church Road, un torneo in passato vinto anche da campioni come Roger Federer, Stefan Edberg e Ivan Lendl. "Per battermi il mio avversario dovrà giocare al limite perchè combatterò su ogni punto. Ma penso di vincere io".