Wimbledon, Errani-Vinci eliminate agli ottavi del doppio

Si ferma agli ottavi di finale l'avventura di Sara Errani e Roberta Vinci nel torneo di doppio a Wimbledon. Le azzurre, numero uno del mondo, sono state sconfitte dalla coppia formata dalla tedesca Goerges e dalla ceca Zahlavova. Dopo aver conquistato il primo set, le Chichis subiscono la rimonta delle avversarie che chiudono per 3-6 6-3 6-2. Con questa eliminazione non sono più presenti italiani in tabellone ai Championships.