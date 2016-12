Wimbledon, semifinali Lisicki-Radwanska e Bartoli-Flipkens

Per Sabine Lisicki è la seconda semifinale a Wimbledon dopo quella del 2011. Molto più sofferta di quella contro Kaia Kanepi è stata la vittoria della Radwanska in un match sospeso per la pioggia all’inizio della terza e decisiva partita e proseguito sul Centre Court coperto dal tetto. Agnieszka ha vinto il primo set al tie-break dopo aver salvato quattro set point sul 5-4 per la Na Li, quindi ha ceduto il secondo dopo essere stata avanti 4-2. Nel set decisivo era avanti 5-1, ma ha avuto bisogno di ben otto match point per chiudere 6-2 prendendosi la rivincita dopo la sconfitta subita sempre nei quarti contro la cinese A Melbourne. La più grande sorpresa, comunque, resta quella di Kirsten Flipkens. La 27enne belga ha fatto fuori la Petra Kvitova campionessa 2011. A condannare la ceca alla sconfitta è stata un’incredibile volée out sul 4-4 del set decisivo, che ha consegnato il break alla Flipkens. Tra lei e la finale resta Marion Bartoli. La transalpina, già finalista nel 2007, ha battuto ha messo fine ai sogni di gloria della giovane statunitense Sloane Stephens.