Wimbledon, Serena Williams eliminata a sorpresa dalla Lisicki

Continua a essere il Wimbledon delle sorprese: dopo Sharapova e Azarenka viene eliminata anche la campionessa in carica Serena Williams. La numero uno del mondo è stata sconfitta da Sabine Lisicki in tre set: 6-2 1-6 6-4 il punteggio in favore della tedesca che nel parziale decisivo ha saputo rimontare sotto 3-0 un break di svantaggio prima di chiudere dopo più di due ore. AI quarti affronterà l'estone Kanepi per un posto in semifinale.