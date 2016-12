Tennis, Wimbledon: Ferrer e Murray avanti

Fuori gli ammazza-big a Wimbledon. Dopo Steve Darcis, che aveva fatto fuori Rafa Nadal al primo turno, tocca a Sergiy Stakhovsky , giustiziere di Roger Federer . L'ucraino, numero 116 del mondo, ha ceduto all'austriaco Juergen Melzer per 6-2, 2-6, 7-5, 6-3. Al terzo turno lo spagnolo David Ferrer, numero 4 del mondo, che ha battuto il connazionale Roberto Bautista Agut. Bene Andy Murray che spegne in tre set (6-2, 6-4, 7-5) Robredo.

Avanti anche il tedesco, che nel secondo turno ha superato l'ostacolo Jammy Wang (Taiwan) per 6-3, 6-2, 7-5. Fuori lo spagnolobattuto per 7-6, 6-3, 6-4 dal polacco Jerzy Janowicz. Maratona di 5 lunghissimi set tra Dimitrov e Zemlja che si chiude a favore del secondo 11-9 all'ultimo set, appunto.

In campo femminile la tedesca Angelique Kerber, numero 7 del tabellone,che l'anno scorso era arrivata in semifinale (sconfitta dalla polacca Agnieszka Radwanska), è stata eliminata dall'estone Kaia Kanepi in tre set per 3-6, 7-6, 6-3.