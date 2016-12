Wimbledon, Federer infrange il regolamento: deve cambiare scarpe

Wimbledon è iniziato nel migliore dei modi per Roger Federer che all'esordio ha sconfitto agevolmente il rumeno Hanescu. I problemi per lo svizzero provengono fuori dal campo: l’All England Club, infatti, lo ha ritenuto colpevole di aver infranto la regola che obbliga i giocatori a vestirsi tutto di bianco. Tutta colpa della suola arancione delle sue scarpe. Fedrer non è stato multato, ma dal prossimo turno dovrà indossare altre scarpe.