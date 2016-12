Wimbledon: Azarenka ko, Pennetta avanza. Impresa Knapp con la Safarova

"Ero l'unica a pensare che la Azarenka avrebbe giocato - le parole della Pennetta - . Mi ero accorta che, nel match precedente, non appoggiava bene la gamba destra dopo una caduta, ma non pensavo avesse problemi così gravi. Mi hanno detto del suo ritiro 10' prima di entrare in campo, mi ero già scaldata ed ero pronta. Ho pensato a uno scherzo. Poi le ho parlato e mi ha detto che il ginocchio le faceva molto male. Ero emozionata e vogliosa di giocare sul Centre court. Certo, mi sarebbe piaciuto batterla sul campo, ma un po' di fortuna ogni tanto fa bene". La Pennetta ha sempre vinto nei tre precedenti contro la Cornet, finalista a Roma nel 2008: nel 2006 e nel 2007 si è imposta ad Acapulco sulla terra rossa e nel 2008 in Fed Cup a Orleans sul veloce indoor. Flavia ha dunque la possibilità di eguagliare il suo miglior risultato sull'erba londinese dove vanta due ottavi nel 2005 e nel 2006.