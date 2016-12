Tennis, Wimbledon: avanti Djokovic e Serena Williams

Ottimo esordio sull'erba di Wimbledon per Novak Djokovic e Serena Williams . Il serbo ha battuto al primo turno il tedesco Florian Mayer con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-4 dopo aver rischiato qualcosa solo nel secondo set. Veloce come un treno invece la Williams , che ha distrutto in 57' la giocatrice del Lussemburgo, Mandy Minella , con un netto 6-1, 6-3 . Fra gli uomini ok anche Ferrer, Del Potro e Haas . Nel torneo femminile vincono Li e Stosur .

Ferrer, numero 4 del mondo e finalista dell'ultimo Roland Garros dove si è arreso a Nadal, ha sconfitto l'argentino Martin Alund per 6-1, 4-6, 7-5, 6-2. Buona affermazione per Milos Raonic, che supera agevolmente in tre set Berlocq: 6-4, 6-3, 6-3. Vince anche la promessa del tennis australiano Bernard Tomic, che elimina Querrey (21) in cinque set. Gasquet passa in quattro su Granollers. Facile Berdych (7): 6-3, 6-4, 6-4 a Klizan.

Gli inglesi sorridono per la vittoria della beniamina di casa Laura Robson, che elimina la testa di serie n.10 Maria Kirilenko: 6-3, 6-4. Piccola impresa anche per la giapponese Kimiko Date, che supera il primo turno a 42 anni suonati: 6-0, 6-2 sulla tedesca Witthoeft. La Kerber (7) s'impone agevolmente sull'estrosa Mattek Sands: 6-3, 6-4.

IL TABELLONE MASCHILE

IL TABELLONE FEMMINILE