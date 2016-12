Wimbledon, clamoroso Nadal: è già fuori

Clamoroso a Wimbledon. Rafa Nadal è stato eliminato al primo turno. Lo spagnolo, fresco vincitore del Roland Garros e numero 5 del tabellone , è stato sconfitto incredibilmente 3-0 per 7-6, 7-6, 6-4 da Steve Darcis , numero 135 del mondo, in un due ore e 55 minuti. Nei 34 Slam precedenti disputati Nadal (vincitore nel 2008 e 2010) non era mai uscito al primo turno.

Il recente vincitore del Roland Garros ha rivissuto in qualche modo l'incubo dell'anno scorso, quando fu eliminato al secondo turno dal ceco Lukas Rosol, in un incontro che fece sensazione. Giunto in cattivo stato di forma a Londra, Nadal perse l'incontro e da allora dovette interrompere l'attività per l'intero 2012 per curare un serio problema al ginocchio sinistro, Tornato sui campi a febbraio, da allora il maiorchino ha vinto sette tornei, compreso Parigi, e si era ripresentato a Londra con tutta l'intenzione di rifarsi.

Esordio in relax invece per Roger Federer. Il tennista svizzero, campione in carica, ha superato agevolmente il primo turno, battendo il romeno Hanescu in tre set: 6-3, 6-2, 6-0 in poco più di un'ora di gioco. Una prestazione impeccabile, quella di Federer, apparso determinato e ispirato come nei giorni migliori. L'obiettivo è chiaro: provare a centrare l'ottavo successo A SW19. Ora "Re Roger" se la dovrà vedere con l'ucraino Sergyi Stakhovsky, numero 116 del mondo.

Nessun problema anche per Murray, che si sbarazza di Benjamin Becker in tre set con un perentorio 6-4, 6-3, 6-2. Una partita dominata dall'inizio alla fine per il campione olimpico in carica, che non ha lasciato scampo all'avversario. Nel secondo turno, Murray se la vedrà con il vincente della sfida tra il britannico Ward (215 del mondo) e Lu (70) proveniente da Tai Pei.