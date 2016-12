Tennis, Wimbledon: Sara Errani subito eliminata

Fognini, protagonista di un battibecco con il giudice arbitro, è stato sconfitto dall'austriaco Jurgen Melzer per 6-7, 7-5, 6-3, 6-2, mentre Lorenzi ha ceduto al francese Kenny De Schepper in tre set: 7-6, 6-4, 6-2.

La più grande delusione di giornata, però, è senza dubbio Sara Errani. La romagnola, reduce dalla semifinale di Parigi e con zero partite nelle gambe sull'erba, mostra di non avere feeling con i campi dell'All England Club. E si ferma addirittura al primo turno, sconfitta da una terribile ventenne come Monica Puig, 65 delle classifiche mondiali e in piena ascesa. La portoricana impone una palla pesantissima, soprattutto di dritto, e cancella la Errani dal tabellone dopo aver fallito sei set point. La Pennetta, invece, gioca una partita senza fronzoli, riuscendo a far spostare molto una Baltacha non al meglio della condizione. Per Flavia - 22 vincenti e una conversione del 67% con la prima di servizio - ora c'è la Azarenka (n.2 del seeding) . Fa un'ottima figura anche Karin Knapp, sfavorita alla vigilia contro la Hradecka, specialista del veloce (soprattutto in doppio). L'altoatesina al secondo turno trova un'altra ceca: Lucie Safarova. Conferma la sua affinità con Wimbledon Camila Giorgi, che l'anno scorso fece ottavi: la tennista di Macerata ha battuto la britannica Samantha Murray 6-3, 6-4.