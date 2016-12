Tennis, Maria Sharapova attacca Serena Williams: "Parli del suo uomo sposato e con figli"

E' guerra verbale tra Maria Sharapova e Serena Williams , in attesa della prossima sfida sul campo. Nella conferenza stampa pre- Wimbledon , la russa ha replicato alla rivale, che l'aveva definita "noiosa e fidanzata con un ragazzo dal cuore di pietra". "Credo che dovrebbe raccontare i suoi successi. Se invece vuole parlare di questioni personali, allora si può parlare della sua relazione con un uomo sposato, che sta per divorziare e ha dei figli".

L'ultimo faccia a faccia è stato in occasione della finale del Roland Garros, vinta dalla Williams. Volti sorridenti e cordialità a fine partita. Non sarà lo stesso al prossimo confronto, dopo l'attacco frontale della Sharapova, che si è sentita offesa per alcune dichiarazioni rilasciate dalla rivale alla rivista 'Rolling Stone'. "Credo che dovrebbe concentrarsi più su quanto ha ottenuto, sui suoi successi, piuttosto che cercare di creare polemiche per attirare l'attenzione - ha detto Masha - Se invece vuole parlare di questioni personali, allora si può parlare della sua relazione con un uomo sposato". Il riferimento è a Patrick Mouratoglou, coach della Williams. La sfida tra le due stelle del tennis è già caldissima.