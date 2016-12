Tennis, Atp Eastbourne: Seppi fuori in semifinale

Andreas Seppi manca l'appuntamento con la terza finale consecutiva a Eastbourne. Nel torneo inglese sull'erba, l'altoatesino è stato eliminato in due facili set dal francese Gilles Simon: 6-4, 6-3. Seppi, fortemente condizionato dal vento e dagli errori gratuiti, non si qualifica all'ultimo atto dall'Aegon Championships, che lo vide trionfare nel 2011. In finale invece si affronteranno Simon e Feliciano Lopez, che ha battuto Dodig 7-6, 6-1.