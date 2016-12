Tennis, Wimbledon: sorteggiati i tabelloni

Il campione in carica Roger Federer dalla parte di Murray e Nadal (potenziale avversario nei quarti di finale), Djokovic dalla parte di Ferrer, Berdych e Del Potro. Così, in estrema sintesi, l'esito del sorteggio del tabellone del torneo maschile di Wimbledon edizione 2013 che ha sorriso al serbo numero uno del mondo. Questi gli accoppiamenti per gli italiani: Seppi-Istomin, Bolelli-Dimitrov, Fognini-Melzer e Lorenzi-De Schepper.