Tennis, Atp Eastbourne: Seppi in semifinale, Fognini eliminato da Dodig

Andreas Seppi batte il ceco Radek Stepanek e centra la semifinale del torneo Atp di Eastbourne. L'azzurro ha vinto col punteggio di 6-4 6-2 e affronterà il francese Simon, che ha battuto Tomic 7-6, 6-3 per un posto in finale. Si ferma nei quarti, invece, l'avventura di Fabio Fognini: il ligure è stato nettamente sconfitto da Ivan Dodig in due set: 6-3 6-2 il punteggio finale in favore del croato in appena 57 minuti di gioco.