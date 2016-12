Tennis, Eastbourne: avanzano Seppi e Fognini

Giornata positiva per gli azzurri impegnati nel torneo di Eastbourne: Fabio Fognini e Andreas Seppi hanno sconfitto Klizan e Harrison e si sono qualificati per i quarti di finale. Il ligure ha vinto in rimonta per 6-7 6-2 6-2 così come Andreas, vittorioso sull'americano 3-6 7-5 6-3. Male invece gli italiani di scena a Den Bosch: Paolo Lorenzi si è arreso a Wawrinka 6-3 7-6 mentre Roberta Vinci è stata nettamente sconfitta dalla Halep 6-0 6-1.