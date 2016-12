Tennis, Wimbledon: annunciate le teste di serie

Gli organizzatori di Wimbledon hanno annunciato le teste di serie per il torneo su erba in programma a partire dal 24 giugno al 7 luglio. In campo maschile è stato pienamente rispettato il ranking Atp, e Rafa Nadal partirà dunque con il numero 5 dietro a Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer e David Ferrer. Per qunto riguarda gli italiani, Andreas Seppi è il numero 23 del tabellone, mentre Fabio Fognini il 30.