Den Bosch: Vinci e Lorenzi avanzano, la Schiavone si arrende a Flipkens

Due gioie e una delusione nel primo turno del torneo di Den Bosch (erba). In campo femminile buon esordio per Roberta Vinci, che ha eliminato l'estone Kaia Kanepi con un perentorio 6-3, 6-1 e ora affronterà la rumena Halep. Male invece Francesca Schiavone, battuta per 3-6, 6-3, 6-0 dalla Flipkens. In campo maschile bene Paolo Lorenzi, vittorioso 7-6(4), 7-6(2) contro Thiemo de Bekker. Ora il romano affronterà il vincente tra Warwinka e Darcis.