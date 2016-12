Tennis: Federer trionfa ad Halle, Youzhny sconfitto in tre set

Primo successo in questo 2013 per Roger Federer, che trionfa sull'erba di Halle (Germania) e conquista il torneo numero 77 della sua straordinaria carriera, eguagliando così John McEnroe. Il campione svizzero, in finale, supera il russo Mikhail Youzhny in tre set: 6-7, 6-3, 6-4 il punteggio in favore del numero 3 al mondo dopo due ore di gioco. Federer non vinceva un titolo Atp dall'agosto 2012, a Cincinnati.