Wta Birmingham: Schiavone eliminata ai quarti

E' finita ai quarti di finale l'avventura di Francesca Schiavone al torneo Wta di Birmingham. Sull'erba inglese la tennista milanese, che compirà 33 anni domenica prossima 23 giugno, è stata sconfitta dalla slovacca Daniela Hantuchova, numero 60 del ranking mondiale, in tre set col punteggio di 7-6, 4-6, 7-6 al termine di una partita emozionante e dal risultato in bilico fino all'ultimo. In semifinale la Hantuchova se la vedrà contro la vincente della sfida tra la tedesca Lisicki e la statunitense Riske. Primo set combattutissimo, si arriva fino al tie-break. La Hantuchova si procura un set point, ma lo spreca. La Schiavone, invece, ne ha addirittura tre e chiude sul 10-8. Subito break Schiavone all'inizio del secondo set: l'azzurra strappa il servizio alla slovacca nel secondo game, annulla due palle break nel gioco successivo e vola sul 3-0. La partita sembra in discesa, ma la Hantuchova torna prepotentemente in corsa: sotto 2-4, conquista quattro game consecutivi e si aggiudica il secondo set 6-4.

Grande reazione di Francesca Schiavone all'inizio del terzo set. Ancora una volta l'azzurra strappa il servizio all'avversaria nel secondo game e si porta sul 3-0. Ma, esattamente come era accaduto nel secondo set, la Hantuchova trova la forza per rientrare in partita e approfitta di un altro blackout della Schiavone: tre giochi di fila e 3-3. Il match prosegue sul filo dell'equilibrio fino al tie-break: sul 4-3 la Hantuchova mette a segno un fantastico dritto lungo linea e per la Schiavone è una mazzata. Finisce 7-3 per la slovacca dopo una maratona di tre ore e 25 minuti.