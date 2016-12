Wta Birmingham: Schiavone avanti, battuta la Kichenok

Francesca Schiavone approda al terzo turno dell'Aegon Classic, torneo Wta International in corso sui cambi in erba di Birmingham. La tennista azzurra, 45esima al mondo e testa di serie numero 15, batte in due set l'ucraina Nadiya Kichenok, numero 165 del ranking: 7-6(4), 6-2 il punteggio in favore dell'italiana. Adesso incontrerà la neozelandese Marina Eraković che ha sconfitto a sorpresa la russa Ekaterina Makarova.

Primo set equilibrato, dove la Schiavone - dopo essere balzata sul 2-0 - subisce la rimonta della Kichenok, capace di scappare sul 5-3. A quel punto l'azzurra reagisce e, annullando anche una palla set all'avversaria, si aggiudica la prima partita al tiebreak dopo una lunga interruzione. Tutto facile nel secondo set per l'ex campionessa del Roland Garros che, strappando due volte il servizio all'ucraina, chiude la contesa in un'ora e mezzo di gioco.