Gaffe Nadal, addio a Mandela via Twitter

Dopo aver trionfato al Roland Garros per l'ottava volta, arriva una clamorosa gaffe per Rafa Nadal. Lo spagnolo ha pubblicato su Twitter un messaggio di addio a Nelson Mandela, ricoverato da sabato scorso in gravi condizioni all'ospedale di Pretoria (Sud Africa) per un'infezione polmonare. "Oggi ci ha lasciato una delle più grandi e rilevanti persone al mondo. Riposa in pace Nelson Mandela". Notizia ovviamente falsa, rettificata poi da Nadal.