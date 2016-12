Tennis, Roland Garros: Errani-Vinci sconfitte nella finale del doppio

Non ce l'hanno fatta Sara Errani e Roberta Vinci a confermarsi campionesse del doppio al Roland Garros. Le azzurre sono state sconfitte in finale dalla coppia russa composta da Makarova e Vesnina: 7-5 6-2 il punteggio che non lascia spazio a recriminazioni. La coppia numero uno al mondo si è fatta brekkare con troppa facilità dalle avversarie che, dopo un primo set combattuto, si sono aggiudicate agevolmente il secondo parziale.