Tennis, Roland Garros: Serena Williams batte Sharapova e torna regina di Parigi

A undici anni di distanza Serena Williams torna a trionfare al Roland Garros e lo fa battendo in finale Maria Sharapova in due set: 6-4 6-4 il punteggio in favore della numero uno del mondo che conquista il suo sedicesimo titolo dello Slam. La russa però non ha demeritato, ma si è dovuta arrendere alla maggiore solidità e potenza dell'americana, che l'ha battuta per la tredicisemima volta consecutiva (ultima vittoria della Sharapova nel 2004).