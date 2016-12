Tennis, Roland Garros: Errani e Vinci in finale nel doppio

Sara Errani e Roberta Vinci si confermano leader nel doppio e approdano in finale al Roland Garros. Nel penultimo atto del torneo parigino le azzurre hanno sconfitto la coppia formata dalla russa Nadia Petrova e dalla slovacca Katarina Srebotnik in tre set: 6-3 5-7 6-3 il punteggio finale in favore delle italiane. In finale affronteranno le russe Makarova e Vesnina che nell'altra semifinale hanno battuto le ceche Hlavackova e Hradecka.